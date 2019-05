Sport in California: viaggiare tenendosi in forma

Che sia una tavola da surf sulle dune o a pesca con il kayak, con i roller ai piedi o sopra una bici, la California offre tantissime possibilità per i visitatori amanti dello sport.

Qual è lo sport preferito dai californiani? Senz’altro il jogging, praticato all’alba sulla spiaggia o sulle piste in asfalto studiate ad hoc per i corridori.

Tenersi in forma in California è un must, ma per i turisti che la visitano vogliamo consigliare qualche sport più particolare e scenografico, che farà apprezzare ancora di più l’offerta di questo paese degli Stati Uniti.

SURF

Partiamo dallo sport che ha reso mitiche le spiagge californiane, che sono quasi una seconda casa per chi abita qui. Tra li luoghi più noti dove praticare surf citiamo La Jolla a San Diego, con sabbia dorata e considerata un luogo dove poter anche imparare viste le condizioni del tempo. Si può quindi prendere il sole, fare diving e un picnic nella zona verde subito dietro la spiaggia. Non perdere anche la passeggiata proprio lungo la spiaggia, che ospita pattinatori, camminatori, corridori e gente di ogni tipo. A Carlsbad, una cittadina a mezz’ora d’auto da San Diego, è possibile iscriversi alla scuola di surf e prendere le prime lezioni secondo il programma del “surf concierge” del Four Seasons Resort Aviara.

Tra gli altri luoghi mitici del surf non perdete

Huntington Beach , una vera e propria surf city, ed ha il più lungo arenile della California con 14 km di sabbia.

, una vera e propria surf city, ed ha il più lungo arenile della California con 14 km di sabbia. Malibu , poco a nord di Los Angeles, in cui i divi di Hollywood hanno le loro case da sogno, e frequentata da una popolazione edonista, in cui il culto del corpo e dell’abbronzatura la fa da padrone.

, poco a nord di Los Angeles, in cui i divi di Hollywood hanno le loro case da sogno, e frequentata da una popolazione edonista, in cui il culto del corpo e dell’abbronzatura la fa da padrone. Rincon Beach , spiaggia leggendaria per la sabbia fine, il surf e i nudisti, che si trova a 16 km da Santa Barbara.

, spiaggia leggendaria per la sabbia fine, il surf e i nudisti, che si trova a 16 km da Santa Barbara. Santa Cruz, che oltre ad una zona rocciosa con onde alte per il surf, è una deliziosa località turistico-balneare.

OUTRIGGING HAWAIAN CANOE

Si tratta della nuova moda californiana, che si ispira alla tradizione hawaiana e polinesiana e consiste in un equipaggio di 5 rematori più un timoniere. A causa delle altissime onde oceaniche la fatica e l’esercizio fisico sono assicurati, con un pizzico di avventura. Uno dei luoghi più noti in cui potete provare questo sport è Marina del Rey.

SANDBOARDING

È una delle attività più divertenti che in California si può praticare tutto l’anno nel deserto. Basta avere una tavola da surf o da snowboard e lanciarsi in scivolata dalle dune di sabbia. Rispetto alla neve, è più facile controllare la velocità, le curve e la frenata. Provatela nelle dune di Los Algodones (Tijuana), in cui è stato girato Star Wars.

SCI

Solo in California si può fare surf la mattina e andare a sciare nel pomeriggio. Infatti, a meno di due ore di strada dall’Oceano si trova la Big Bear Mountain e Snow Summit, che offrono emozioni da Alpi. Qui si può praticare anche l’heliski e lo snowcat-ing, a bordo di un gatto delle nevi.

TIRO CON L’ARCO

Da provare a San Diego, nel magnifico campo di L.A. Olimpics, nel Resort a Casa del Zorro, molto di tendenza.

Che aspettate ad organizzare il vostro viaggio all’insegna dello sport californiano?

Prima però ricordate che per i turisti stranieri che vogliono recarsi in Usa per un periodo inferiore ai 90 giorni è necessario richiedere un visto elettronico, chiamato ESTA.

L’ Esta Usa si può richiedere comodamente online, dove troverete anche altre informazioni utili in merito ai requisiti di viaggio richiesti obbligatoriamente dal Governo Americano.

Foto di Bonnie Henderson da Pixabay