Le più belle piscine italiane

Benessere e divertimento

Se state cercando una giornata dove poter passare del tempo e sentirvi, contemporaneamente, felici, rilassati e spensierati allora la risposta sono sicuramente le piscine termali all’aperto, le cui acque termali sono perfette per guarire alcuni mali e i cui panorami sono un toccasana per la vista e per lo spirito.

In Italia ne abbiamo tante, eccone alcune!

La Nuova Infinity Pool di Bormio

Inaugurata appena un anno e mezzo fa con la presenza di Gino Paoli in persona, la Nuova Infinity Pool di Bormio (SO), in Lombardia, è l’evoluzione diretta della storica piscina panoramica nata dalla roccia e da cui si può godere di un panorama mozzafiato, proprio a picco sulla conca della località e al contempo rimanendo ammollo al caldo nell’acqua delle terme.

L’ingresso alle terme di Bormio parte da circa 42 euro.

Gli Aquardens di Verona

Grotte, lagune, cascate, vasche costituiscono i 5200 m2 d’acqua bromo-iodica a 47 gradi di Aquardens, nei pressi di Verona, e che tra l’altro hanno una profondità di 130 metri. Quest’acqua è ricca infatti di bromo, di sodio e di iodio, nonché di ferro, calcio e magnesio che uniscono il benessere della balneoterapia al relax dell’idromassaggio e della cromoterapia tutto l’anno.

L’ingresso parte da 18 euro.

Il Parco Piscine delle Terme di Saturnia

A Saturnia, in provinicia di Grosseto, si trovano delle terme tra le più grandi in Toscana e che godono di un parco piscine all’aperto, con percorsi vascolari e idromassaggi. Tutto nell’ottica dell’acqua termale sorgiva proveniente dal Monte Amiata e che è solfata, carbonica, sulfurea e ricca di bicarbonato, alcalina e terra.

L’ingresso giornaliero alle terme viene 25 euro. Particolare è il pacchetto estivo che si chiama Relax&Sapori il quale prevede un ingresso giornaliero con lettino, e il pranzo Quick Lunch alla Spa Cafè. Tale pacchetto viene 30 euro.

Piscine tra le Ninfee a Merano

Molto famose sono anche le terme di Merano, nella provincia autonoma di Bolzano, in cui si trova una stupenda piscina di 33 metri nata all’interno di un piccolo lago naturale ricoperto di meravigliose ninfee.

Il percorso continua poi con la piscina sorgiva, con quella per il nuoto controcorrente, con le piscine d’acqua calda e fredda, il bagno di vapore, la cascata e infine addirittura un geyser con docce a fiotto.

Particolare anche il Laghetto delle Tartarughe, che nasce come centro per recuperare le testuggini plaustri e che viene gestito insieme al Sill, rifugio per animali del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano.

L’ingresso a queste piscine termali, la cui acqua proviene dal Monte San Vigilio a Lana, viene 13 euro.

Piscine Multicolor, Riccione

A Riccione (Rimini) si trova il parco benessere Perle d’Acqua Parck, parte di Riccione Terme e che offre una piscina all’aperto con superficie di 800 metri quadri, e sette vasche con tutti i colori dell’arcobaleno e a diversi gradi di temperatura.

Sono presenti anche cascate e idromassaggi, e gli idropercorsi del centro sono i più lunghi d’Europa (140 metri). Sono fatti di acqua termale e comprendono anche spazi per i bambini.

L’ingresso è di 9 euro per il pacchetto Tramonto del Benessere (quindi dalle 16.30), mentre per l’intera giornata viene 18 euro.