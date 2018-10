Cosa sono le smartband?

Nella forma e nelle dimensioni assomigliano molto agli smartwatch, e come loro vanno indossate sul polso. Ma questa tecnologia indossabile (o wearable) non è la stessa degli orologi intelligenti, ed è indicata soprattutto a coloro che amano praticare sport, come le classiche e sane corse mattutine, la palestra, anche il nuoto in caso di modelli impermeabili. Non costano tanto e, se ne desiderate una, potreste trovare qualche offerta su www.piushopping.it.

La moda degli sportivi

Parallelamente allo sviluppo e alla crescita smisurata del settore degli smartphone, molti produttori hanno lanciato quella che viene definita la tecnologia indossabile, ovvero una gamma di dispositivi tecnologici – chiamati smart – che appunto si indossano (sul polso, come nel nostro caso, ma anche sugli occhi come nel caso Smart Glass) e che rappresentano un’evoluzione degli omonimi dispositivi analogici, come gli orologi.

Tra gli sportivi, però, non sono gli smartwatch ad aver avuto successo, ma le smartband introdotte già da Microsoft e Garmin (sì, la stessa che produce i navigatori) diversi anni fa e presentati come braccialetti intelligenti pieni di sensori in grado di monitorare la distanza percorsa, il battito cardiaco, le ore e la qualità del sonno, le calorie perse. Tutti dati che mandano alle relative App per smartphone, tramite le quali l’individuo può capire il suo andamento e, nel caso, tentare di migliorarlo.

Come detto, questi dispositivi assomigliano molto agli smartwatch, perché come loro si indossano sul polso, ma non hanno le stesse funzioni. Gli orologi intelligenti per lo più fanno alcune operazioni, come rispondere a telefonate e messaggi o ascoltare musica, senza dover per forza tirare fuori il telefono dalla tasca. Le smartband non hanno queste funzionalità, e si limitano unicamente all’ambito della salute con tutte le funzioni appena esposte. I modelli più potenti e costosi, comunque, hanno anche un display abbastanza grande per vedere in tempo reale l’andamento dell’individuo, e integrano un GPS.

Qualche esempio

Come per smartphone e smartwatch, quindi, anche le smartband presentano una gamma differenziata in base a prezzo e funzionalità, e anche se sono compatibili sono con App proprietarie – ovvero quelle sviluppate dallo stesso produttore del dispositivo – o se funzionano anche con quelle generaliste, come Google Fit. Ci sono anche modelli impermeabili, utili a chi per esempio fa nuoto o altre attività acquatiche. Vediamo qualche esempio attualmente sul mercato: